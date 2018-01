Fra i år står Fredericia Jazzklub på egne ben, når den traditionsrige og festlige 6. juli Jazz afvikles. Bluesfolket og deres forening er gået solo for at skabe en særskilt koncertoplevelse. Det er en af grundene til, at jazzklubben har søgt politikerne om ekstra økonomisk støtte. Her er det Brassflavour på scenen i 2016. Arkivfoto: Michael Svenningsen