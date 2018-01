Mens Dansk Sprognævn har svært ved at se logikken i, at det skal flytte til Bogense, ser danskstudiet på Syddansk Universitet muligheder for et tættere samarbejde.

Nyheden om, at Dansk Sprognævn skal flytte til Bogense, kom som lidt af et chok for direktør Sabine Kirchmeier, der har svært ved at se de faglige bevæggrunde for at flytte sprognævnet til Nordfyn. Det forstår Bjarne le Fevre Jakobsen, leder af danskstudiet på Syddansk Universitet, godt. Han glæder sig dog alligevel over muligheden for et tættere samarbejde med nogle af landets fremmeste sprogforskere. Flytningen til Bogense vil især give nogle gode muligheder for de studerende på SDU, mener han.

- Vi har nogle flittige og dygtige unge mennesker, som sagtens kan udfylde de studenterhjælpsstillinger, der måtte være. Vi har ligeledes dygtige kandidater, der skal i praktik, og der ser jeg da også en mulighed for vores studerende, siger Bjarne le Fevre Jakobsen.

På den længere bane ser Bjarne le Fevre Jakobsen også mulighed for, at det kan føre til fastansættelser for færdiguddannede kandidater fra SDU.

- Danskstudiet på SDU er en bred uddannelse, men samtidig har vi nogle kandidatuddannelser, som er meget specialiserede. Jeg er helt overbevist om, at der en nogle, som gerne vil specialisere inden for nogle af de områder, som sprognævnet har brug for. Jeg ved godt, at det kan tage lang tid, men sådan er det jo, siger Bjarne le Fevre Jakobsen, som selv pendler fra Frederiksberg til SDU i Odense.