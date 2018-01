Speedway: Den danske A-landsholdstrup i speedway har netop været i træningslejr på Fuerteventura - en af De Kanariske Øer. Det var en tur uden den tredobbelte, fynske verdensmester, Nicki Pedersen, der slet ikke er med i den A-trup, som landstræner og legende Hans Nielsen - selv firedobbelt, individuel verdensmester - står i spidsen for.

I et interview til VM-grandprixseriens hjemmeside, speedwaygp.com, siger Nicki Pedersen, at han ikke vil afskrive at køre for Danmark igen, men han tilføjer, at en konflikt med Hans Nielsen har fået ham til at sige stop for landsholdet.

- Jeg siger aldrig - aldrig. Men med den måde, der for øjeblikket arbejdes med holdet og i systemet, ønsker jeg ikke at være involveret, fastslår Nicki Pedersen.

Striden handler ifølge den fynske kører om, at Hans Nielsen har sagt nej til en aftale, den fynske kører havde med den tidligere landstræner, Anders Secher, om, at han kunne sidde over i VM's indledende runde og så træde ind, når tingene skulle afgøres - i raceoff og/eller finale.

- Hans ønsker at vise, hvem der bestemmer - ønsker at vise, hvem han er, konstaterer Nicki Pedersen.