- Nu sker det så alligevel. Det er i skærende kontrast til den situation, som menighedsrådet og Bellinge Kirke var i, da vi ønskede at bygge et sognehus. Tegningerne blev afvist af myndighederne, fordi lidt af huset nåede ind i den fredningszone, som følger åen. Der måtte laves nye tegninger, før processen kunne komme i gang og huset bygges, fortæller Børge Wagner.

- Vi købte vores dejlige hus blandt andet på grund af beliggenheden. Baghaven fortsætter nærmest ud i græs og krat ned til Odense Å. Jorden her er fredet i klasse A deluxe, og vi havde en stensikker forventning om, at der aldrig nogensinde kunne blive bygget eller kørt med entreprenørmaskiner her.

Han har et par grunde til at være særligt vred. Dels er gasledningen kommet nærmest som en tyv om natten, og dels står opfræsningen af ådalen i skærende kontrast til fredningen af eng, å og vådområder.

- Der kommer en gasledning brasende. Vi har ikke hørt om den. Den skal mases ned i Odense Ås totalfredede område. Det er muligvis storpolitik og en måde at stikke en kæp i hjulet for den russiske præsident Putin, men det er altså også et voldsomt og fuldstændigt uventet indgreb i vores nærmiljø, siger Børge Wagner, mangeårigt medlem af Odense Byråd for De Konservative og beboer i Bellinge.

- De fleste af os hørte først om det storstilede gasprojekt mellem jul og nytår. 22. januar var sat som frist for reaktioner. Det er ikke en ordentlig måde at tage befolkningen med på råd og bane vejen for et fornuftigt demokrati. Man føler, at alle spilleregler er sat ud af kraft, fordi der er storpolitik med i billedet. Præsident Putin og Gazprom skal Baltikum og Polen ikke være afhængig af. Men man kan stadig spørge pænt og gennemføre en fair proces, mener Børge Wagner.

- Sognehuset er et godt eksempel på, at der ikke gælder samme regelsæt for små og for store spillere. Vi kunne ikke lave sognehuset som ønsket, men nu kommer gasledningen forbi kirken og nærmest op og ned ad kirkegården. Bagefter skal den krydse Odense Å. Det er svært at forstå, siger han.

- Gasledningen bliver gravet ned og er efter anlægsarbejdet usynlig. Hvorfor kan det genere?

- Vi ved jo ikke, hvor stort et indgreb byggeriet er. Vi ved heller ikke, om ledningen udgør en sikkerhedsrisiko. Udslip, eksplosioner. Måske er den et terrormål. Men det er helt sikkert, at arbejdet vil være voldsomt generende, mens det står på. Det vil forstyrre ved kirkelige handlinger, og jeg savner en redegørelse for, hvordan man vil vise det fornødne hensyn. Men det er da rigtigt, at det i princippet er gravet ned og væk. Men på forskellige måder vil det sætte sit spor i landskabet, siger Børge Wagner.