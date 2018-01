Lyngby kan være tæt på at afværge en truende konkurs.

Siden det torsdag blev meldt ud til offentligheden, at fodboldklubben er i akut pengenød, har flere potentielle købere meldt sig.

Det fortæller Torben Jensen, der er formand for Lyngbys hovedaktionær, Hellerup Finans.

- Siden i går har jeg fået to konkrete tilbud. Vi er ved at undersøge, om der er substans i det, siger Torben Jensen til BT.

- Der har været stor aktivitet siden i går, og jeg tror, at jeg har fået 17 henvendelser i alt fra både indenlandske og udenlandske investorer, der vil høre nærmere om at købe aktiemajoriteten.

- Der er både seriøse og useriøse henvendelser iblandt.

- Nu er vi så langt med to af dem, at de gerne vil byde på det, så det ser meget bedre ud i dag i forhold til i går, fortæller Torben Jensen.

Hellerup Finans, der er under rekonstruktion, har længe forsøgt at sælge Lyngby.

Da det ikke har været muligt at gennemføre et salg har det af flere omgange været nødvendigt at tilføre penge for at sikre superligaklubbens drift. Alt i alt i omegnen af 30 millioner kroner.

I sidste sæson havde Lyngby et underskud på 11,7 millioner kroner før skat.