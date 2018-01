Flytning

Dermed slutter Juul sig til rækken af butikken, der indenfor kort tid er eller vil flytte ind på Danmarksgade. For nylig rykkede en vinbutik ind i gaden og snart flytter dametøjsbutikken Roseanne over i Danmarksgade.

Forretningen flytter ind i Danmarksgade 13 den 1. juli. Indtil da drives butikken videre på Vejlevej, hvor Juul har haft sin placering siden åbningen for godt otte år siden. Jan og Trine Juul ser frem til at flytte ind i lokalerne i Danmarksgade, hvor Tiger tidligere holdt til.

Jan og Trine Juul har været rigtig glad for placeringen på Vejlevej og de mange stamkunder, de har fået gennem årenes løb. Nu håber de, at kunderne har lyst til at følge dem over til den nye adresse, og de ser frem til at nyde godt af placeringen i centrum med daglige strøgkunder.

- Det er af lyst, vi rykker. Der sker mere og mere i midtbyen med sommerrock, søndagsåbent og krydstogtgæster. Byen er i udvikling, siger Jan Juul, og Trine Juul supplerer:

- Der er sket meget i midtbyen de seneste to år. Da vi åbnede her for otte år siden, skete der ikke så meget i centrum.

Butikken vil fortsat have de samme mærker. På sigt vil ægteparret Juul gerne udvide åbningstider og måske ansætte personale. De kan også se frem til store personlige ændringer. De flytter nemlig med i Danmarksgade.

- Vores hus i Stjernekvarteret er sat til salg, så vi flytter ind i en lejlighed ovenpå de nye lokaler, og det giver mulighed for at yde en bedre service til kunderne med udvidede åbningstider, forklarer Jan Juul.