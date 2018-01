Line lider af en spiseforstyrrelse, derfor er hun indlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Nu kan hun møde unge fra den anden side af muren i en ny café drevet af frivillige.- Vildt dejligt, siger hun.En unik mulighed for patienterne, der møder nogen at spejle sig i, mener Nadia Hybel, afdelingens funktionsleder.

Hun er selv i gang med at klippe et stykke mønstret papir til, så det passer til hendes runde æske.

Børne og Ungdoms-psykiatrisk Afdeling i Odense har 22 sengepladser.Fire af dem er reserveret til børn under 13 år, og syv pladser er til dem med en spiseforstyrrelse. Ungdommens Røde Kors og Egmont Fonden har siden maj 2014 i fællesskab åbnet fire ungecaféer på psykiatriske afdelinger i Aarhus, Roskilde, Bispebjerg og nu også i Odense. 330 unge har besøgt caféerne siden maj 2014. Det er typisk unge mellem 12 og 17 år, indlagt på åbne og skærmede afsnit, der besøger de cirka 80 frivillige unge, der arbejder i caféerne. De er en del af et større program, som Ungdommens Røde Kors og Egmont Fonden står bag, der hedder "Plads til livet". Café Lærken i Odense har åbent hver tirsdag og torsdag fra klokken 16 til 18. Der er cirka 18 frivillige tilknyttet i Odense. Kilde: Ungdommens Røde Kors og Odense Universitetshospital

Lærken hedder caféen. Her er der ingen bardisk, men et stort bord fyldt med perler, farveblyanter, maling, papir i alle regnbuens farver og stabler med små, brune æsker. Det sidste er dagens hovedattraktion.

Det er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på OUH, hvor patienterne siden november 2017 har haft mulighed for at tage på café, mens de er indlagt.

- Vi kan allerede mærke, at det har stor værdi for både patienter og for personalet. Det kan føles som om, at alt herinde er styret af regler. De skal spise på bestemte tidspunkter, vejes osv. Men i caféen er der ingen krav. Der er plads til at være ung og snakke med de andre. Det bliver en slags frit lejde for dem, forklarer Nadia Hybel.

De unge på afdelingen får her lov til at holde fri fra deres sygdom.

- Det her er et særligt stykke frivilligt arbejde, hvor vi har fået en unik mulighed for at hjælpe til. De unge har også taget godt imod os, siger hun.

- Det er vildt dejligt, at nogen gider komme her og være sammen med os. Det betyder også noget for nogen herinde, at det er personalefrit. Man kan godt få brug for en pause fra personale, siger hun.

Line, der har været indlagt i et år og ni måneder, men kun en måned i Odense, er glad for at møde de unge fra Ungdommens Røde Kors.

De få drenge, der er her, skal lokkes lidt ekstra for at være med. En af dem spiller bordtennis i rummet overfor.

De rykker endnu tættere sammen for at gøre plads til en sygeplejerske, der følges med en af dem, der er utrygge ved dagens gæster fra avisen.

I dag har pigerne været på vægten, derfor er dagen ekstra følsom for flere af dem. Det kan mærkes rundt om bordet, hvor der er mere stille end, der plejer at være.

Hun begynder i stedet at sætte perler sirligt på snor til et armbånd.

Efter en times tid er der mere plads rundt om bordet. Et par af pigerne får lov at gå en tur, inden de skal spise klokken 18.

For Line har det været rart at møde de unge udefra.

- Det er dejligt, at de er unge. De kender min verden. De kender den musik, jeg hører, og vi kan snakke om det, siger hun.

Det er på linje med den oplevelse, de frivillige har.

- Vi kan mærke, at de synes, det er hyggeligt at komme her. Jeg tror også, at det er meget rart for dem, at vi aldrig spørger til deres sygdom, siger Helene Vestergaard Jensen.

- Vi kan også høre, at de snakker lige så meget med hinanden som med os, når de er her. Vi har da overvejet, om vi skulle ændre navn til "Snakkecafé", siger Shirley Holm med et smil.

På afdelingen er de også tilfredse med de oplevelser, de kan se og mærke, at deres patienter får med det nye tilbud.

- Det er et spændende forsøg med et personalefrit rum. Det er også første gang, vi har frivillige inde på vores afdeling. Og vi skal selvfølgelig evaluere på et tidspunkt, men vi er meget positive. De unge får et indblik i, hvordan livet er, når man ikke er indlagt, siger Nadia Hybel.

Et par af pigerne kommer tilbage fra deres gåtur udenfor i den mørke januareftermiddag.

Line, har også været ude. Nu har hun et forslag til, hvad de kan lave næste gang, de frivillige kommer. Hun skal bare lige tage sig sammen til at sige det højt ud i rummet.

Hun vrider sig genert ind mod sygeplejersken, der hjælpe med at få ryddet op.

- Jeg kunne godt tænke mig sådan nogle øreringe, siger hun så og viser et par frem med en kvast af sytråd som vedhæng.

Line er glad for at være i Odense efter et længere ophold i København. Hun er ikke klar til at komme ud endnu, men det varer ikke længer, siger hun:

- Jeg glæder mig, til, jeg snart skal udskrives. Jeg ved, at jeg ikke vil tilbage igen, selv om her er godt at være.

Æsken dekoreret a la decoupage kommer med ind på Lines værelse.