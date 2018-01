Svendborg: En 58-årig mand er sammen med en kammerat med relation til Stenstrup fredag eftermiddag varetægtsfængslet ved Retten i Svendborg.

Den 58-årige, der blev anholdt torsdag aften, ankom iført arbejdstøj og fik sigtelsen læst op af senioranklager ved Fyns Politi, Jacob Thaarup.

Den lød på medvirken ved indsmugling af større mængder hash over en længere periode. Hans andel af forbrydelsen skulle være at have lejet biler hos biludlejningsfirmaet Avis og overladt dem til den anden mand, som så skulle have brugt dem til at smugle hashen fra Holland til Danmark.

Det vides ikke, hvordan de to sigtede forholder sig til skyldspørgsmålet, da dommer Anni Brix Olesen efterkom anklagers ønske om at lukke dørene. Begrundelsen var, at sagen er i et indledende stadium, hvor politiet har brug for arbejdsro i efterforskningen.