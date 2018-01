Parkering kan lige så godt foregå andre steder i byen end det mest centrale og attraktive sted, som hellere skulle være et rart sted for mennesker at være. Det mener byplanlægger og arkitekt Jan Gehl, der gennem en livstid har arbejdet med byrumsteorier, og som i visse kredes anses for at være en landets mest indflydelsesrige nulevende arkitekter.Han giver her et indspark i debatten, der i disse dage optager Svendborg.