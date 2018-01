Cafeteria-mutter var venlig og imødekommende i B1921's klubhus, hvor Nicklas Helenius var den første man mødte. Han lå på gulvet oven på et eller andet redskab for at få kroppen strukket ud efter nogle hårde træningsdage.

Ryan Johnson Laursen havde ikke deltaget i træningen i fire dage på grund af lårproblemer, og derfor sagde Kent Nielsen til ham, at han ikke skulle spille, selv om den tidligere Esbjerg-back gerne ville. Men den risiko ville OB-træneren ikke løbe.

Den tredje mæcen i Nykøbing FC ud over Claus Meyer og Claus Jensen er stand-upperen Mick Øgendahl, som Sport Fyn ikke kunne spotte på anlægget. Men Øgendahl er så lille, at han meget nemt kan have gemt sig under en stående paraply.

Nykøbing FC ligger nummer ni af 12 hold i 1. division og er havnet lidt i ingenmandsland. Der er ti point ned til nedrykningspladserne og ni op gtil plads tre, som skal spille om det i sidste ende mod et Superliga-hold.

OB's næste test er på torsdag kl. 12.00 på kunstgræsbanen i Ådalen mod 1. divisions tophold Vejle. Dagen efter rejser OB-truppen på en ti dages lang træningstur til Spanien og Murcia-provinsen.