Debat: Der skal fut på offentligt-privat samarbejde

Læserbrev: Når det offentlige og private arbejder sammen, sker der gode ting. Det kan være et løft i kvaliteten. Det kan være en bedre pris. Det kan være begge dele.

I en rundspørge, som Dansk Erhverv har lavet i samarbejde med nyhedsmagasinet Danske Kommuner, svarer næste alle de adspurgte kommunaldirektører, at der er gevinster at hente på området. Men spørger man dem om, hvorvidt de tror, at der sker noget i netop deres kommune i løbet af de kommende fire år, ja, så er svaret nedslående. Syv ud af ti tror ikke på, at man i deres kommune vil konkurrenceudsætte yderligere. Det er både tankevækkende og trist, for det er sådan, at der er milliardgevinster at hente ved øget konkurrenceudsættelse.

Men hvad er så problemet?

Vores rundspørge viser, at 72 procent af landets kommuner har en strategi for udbud af udbudsegnede opgaver, men kun femten procent har fastsat et måltal for konkurrenceudsættelse. Det er for mig at se en stor del af forklaringen på, hvorfor det står så sløjt til i landets kommuner.

Man kan have mange strategier, som ser meget fornuftige ud på papiret, men er der ikke konkrete og forpligtigende mål, ja, så sker der ikke så meget. Vi skal simpelthen have måltal på banen, så vi kan få øget konkurrenceudsættelsen til gavn for alle. Konkurrenceudsættelse er simpelthen sund fornuft. Hvis man i sit hjem ønsker et nyt køkken, så laver man jo også research og køber køkkenet det sted, som bedst opfylder ens ønsker til både kvalitet og pris. Sådan skal det offentlige også i langt højere grad gøre.

Heldigvis er det sådan, at regeringen har bebudet et nyt udspil om øget konkurrenceudsættelse, som kommer senere på året, og det er på forhånd meldt ud, at netop måltal er en del af udspillet.