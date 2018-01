Debat: En helt almindelig onsdag morgen

Læserbrev: Klokken er cirka otte. Pædagogen smiler og siger godmorgen, samt spørger om min søn havde en dejlig fridag i går. Den pædagogiske assistent har netop samlet alle vuggestuebørnene og taget dem med ned i vuggestuen. Indtil klokken otte har børnene været samlet på kryds af børnehave og vuggestue. Det er hyggeligt for børnene at være sammen. Men også en nødvendighed. De har modtaget børn og sørget for morgenmad, åbnet stuerne og sørger for alle får en varm velkomst.

Der er cirka 12 børnehavebørn og en pædagog på det her tidspunkt. Hun er garvet i faget. Stopper en dreng i at løbe på gangen, sætter to drenge igang med en ny leg og samler et par handsker op, der er tabt på gulvet. Binder et forklæde på en pige, der gerne vil lege mor i dukkekrogen, har ørerne på stilke, så hun kan lytte til begge stuer, gangarealet, samt telefonen, hvor der sandsynligvis bibber SMS ind om at, farmor henter lille Ida, at Marie holder fri, men man har glemt at sige det. Samtidig tager denne fænomenale kvinde sig tid til at tage min søn på skødet i de minutter, det nu tager for min søn og jeg at sige ordenligt farvel.

Man skal jo have en god start på dagen. Og hun smiler.

Vi har benyttet denne institution gennem de seneste fem år, så jeg ved af erfaring, at det er her fra klokken otte, parkeringspladsen bliver fyldt med biler og en masse skønne unger skal i børnehave og vuggestue.

Alle børn og forældre bliver mødt med et "godmorgen" og deres navn, for sådan er det bare. Man skal føle sig velkommen, og have en god start, og her er det vigtigt, at man som forældre og børn føler, at det her er et trygt sted at være.

Jeg læste forleden, at vores nye byråd og kommunen skal spare 54 millioner kroner, og at denne besparelse ikke kan undgå at gå ud over børne- og ældreområdet. Men Bo Hansen, vores nye borgmester, hvor vil du spare henne?

Er det pædagogen, der møder 8.15? Er det den pædagogiske assistent, der skal skiftes ud? Skal vi virkelig køre det fantastiske personale så hårdt, at de med tiden måske bliver stressede, så de ikke har det overskud der gør, at vi føler os trygge ved at aflevere vores børn, og ikke mindst at børnene føler sig trygge?

Jeg har ikke de gyldne råd, men hvor i denne situation er der plads til besparelse?