Tommerup: Det går ikke at have et jagtgevær, når man ikke har jagttegn. Og det bliver på ingen måde bedre, hvis man kører rundt med haglgeværet liggende i bilen.

Derfor er en 27-årig mand fra Tommerup nu blevet anholdt og varetægtsfængslet frem til 8. februar. Det oplyser Claus Lauridsen fra anklagemyndigheden.

Den 27-årige blev anholdt, efter Fyns Politi modtog et tip om, at han var i besiddelse af haglgeværet. I forbindelse med anholdelsen blev han sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 192 A, som blandt andet handler om at være i besiddelse af våben i det offentlige rum. Kendes han skyldig ved en retssag, kan straffen være op til otte år.

Under grundlovsforhøret erkendte den 27-årige at have været i besiddelse af geværet, og han fortalte, at han havde hentet det på et ikke nærmere defineret sted på Fyn.

Han forklarede også, at han uden held havde forsøgt at skaffe patroner til geværet, og at han havde overvejelser om at true sin far med og om at slå sig selv ihjel.

Begrundelsen for varetægtsfængslingen var gentagelsesfare - det vil sige frygt for, at han kunne finde på igen at anskaffe sig et våben.

Mens han er varetægtsfængslet, skal den 27-årige personundersøges.