Cataloniens tidligere leder Carles Puigdemont bliver ikke regional leder igen, siger talsmanden for den spanske regering, Inigo Mendez de Vigo, i et interview med Reuters.

Regeringstalsmanden tilføjer, at det direkte styre af Catalonien fra Madrid vil fortsætte, så længe det er nødvendigt.

- Han bliver ikke præsident igen, siger Mendez de Vigo, som også er minister for uddannelse, kultur og sport.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Puigdemont vil kunne gennemføre sine planer om at blive valgt som Cataloniens præsident, mens han opholder sig i Bruxelles og regerer derfra, mens regeringen fortsat officielt styrer Spaniens mest velhavende region, svarer ministeren:

- Det vil ikke ske.

Mendez de Vigo henviser til, at den eneste legitime lov på området er forfatningens artikel 155.

Artikel 155 fastslår, at hvis en selvstyrende region har handlet på en måde, som underminerer Spaniens interesser, vil den centrale regering tage alle nødvendige foranstaltninger for at tvinge regionen til at opfylde forpligtelserne over for staten.

Mendez de Vigo siger, at hvis situationen forbliver fastlåst, så vil der kunne udskrives et nyvalg i Catalonien.

- Det er ikke det, vi ønsker, men det vil ske, hvis nationalisterne handler i strid med lovgivningen.