Nyheden om at Det Centrale Handicapråd skal rykke til Brovst har fået formanden for rådet til at trække sig.

I forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser skal Det Centrale Handicapråd rykke sit sekretariat til Brovst i Nordjylland.

Det har fået formanden for rådet, Dan Boyter, til at trække sig, men beslutningen er ikke truffet på grund af politisk uenighed eller den nye placering af sekretariatet.

- Det handler slet ikke om geografien, men det handler om, at jeg blev tildelt posten til at varetage andre opgaver end at flytte sekretariatet.

- Flytningen vil komme til at tage halvandet til to år, og det er ikke det, som jeg blev ansat til, siger Dan Boyter.

Dan Boyter tiltrådte som formand 1. januar. Han nåede dermed at være i jobbet i 19 dage, inden han indgav sin opsigelse. Han medgiver, at det er en hurtig beslutning.

- Både og. Det er klart, at det er hurtig beslutning, men det er en erkendelse fra min side af, at den rolle, jeg blev tildelt, bliver en anden.

- Jeg er i gang med en introduktionsrunde på jobbet, og hvis jeg kan se, at opgaven bliver en helt anden, end den jeg troede, jeg sagde ja til, så synes jeg, det er vigtigt, at jeg træder til side, siger Dan Boyter.

Spørgsmål: Arbejdet med flytningen er kun en overgangsperiode, hvor du efterfølgende vil kunne vende tilbage til det arbejde, du sagde ja til. Har du tænkt over det?

- Det kan du sige, men omvendt er det en situation, jeg sagtens kan løse. Jeg er vant til at arbejde med ledelse, men jeg skal skabe værdi på en anden måde, end jeg havde forestillet mig.

- For mig var det vigtigt at være den person, der var med til at skabe værdi på handicapområdet og være med til at præge politikken på området, og det vil ikke være muligt, mens flytningen står på.

Danske Handicaporganisationer er kede af udviklingen.

- Dan Boyters afgang må mane til eftertanke. Rådet har en helt særlig opgave i at rådgive regering og Folketinget tæt. Det gør man bedst i samme lokale. Der er en grund til, at de bedste dates sjældent er over Skype, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Dan Boyters tilbagetrækning sker med øjeblikkelig virkning. Han har dermed sidste arbejdsdag fredag.