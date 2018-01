Håndbold: Og prisen for årets korteste snor går til....

Nu er en plads i EM-truppen ikke en popularitetskonkurrence, men fortalerne for Niclas Kirkeløkke kan vel med rette hævde, at GOG'eren er den danske spiller, der har fået kortest snor i Kroatien hos landstræner Nikolaj Jacobsen.

Højrebacken har ikke fået mange minutter til at vise, hvad han kan. Fredag formiddag blev han skiftet ud af den danske EM-trup og erstattet af Flensburg-stregen, Anders Zachariassen, der dermed er tilbage efter blot en enkelt kamp på tribunen.

Niclas Kirkeløkke fik godt otte minutter på banen i Danmarks chokerende nederlag mod Tjekkiet. I de otte minutter lagde han op til to danske scoringer, så Mikkel Hansen og Mads Mensah lave fejl i de følgende to angreb, og sluttede så selv af med at misbruge et forsøg.

Til kampen mod Spanien var TTH Holstebros Peter Balling skiftet ind i truppen, og Danmark anden venstrehåndede back gjorde det forrygende. Dermed blev udgangsdøren åbnet for Kirkeløkke, da landstræneren igen ville have tre stregspillere på holdkortet.

Kirkeløkke kan trøste sig med, at EM-døren ikke er låst. GOG'eren kan stadig komme i kamp senere i turneringen. (KIM)