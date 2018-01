7. Nyt supersygehus

Staten bruger 6,3 milliarder på et nyt supersygehus i Odense, Nyt OUH. Et konsortium af to italienske virksomheder har netop vundet totalentreprisen på hoveddelen af byggeriet, og hele sygehuset ventes at stå færdig i slutningen af 2022, men planen er blevet udskudt flere gange allerede. OUH beskæftiger i dag cirka 7300 medarbejdere i Odense.