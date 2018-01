Revninge: Det er egentlig lidt af et mysterium, at der kan ligge en skole med 262 elever i en lille bitte landsby omgivet af marker udenfor Kerteminde. Ikke desto mindre myldrer det hver morgen ved 8-tiden ind med børn og voksne på Kertemindeegnens Friskole i Revninge. Forklaringen ligger - ud over populariteten - blandt andet i de gode busforbindelser til skolen, men med Fynbus' seneste spareplaner, frygter skolen nu for fremtiden:

- Vælger Fynbus at lukke rute 920 vil det helt afgjort udfordre vores eksistensgrundlag. Det er vores livsnerve. Vi har hver dag mellem 60 og 80 elever, der tager bussen til og fra skole. De fleste bor i Kerteminde, men vi har et stort opland, der rækker helt til Munkebo, Ullerslev, Flødstrup og Langeskov på Nyborg-siden. Derudover kører hele overbygningen fra 7. til 10. klasse med bussen til idræt i Kertemindehallen hele vinterhalvåret og 0. klasse har turdag en gang om ugen, hvor de også kører med bussen. Vi kigger på bustiderne, når vi lægger skema og aftaler ringetiderne, fortæller skolens leder Torsten Bo Kristensen.