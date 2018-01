Der blev uddelt mange bøder under sidste uges trafikkontrol ved fynske skoler, og fotovogne blitzede 468 biler, som kørte for hurtigt. Færdselspolitiet er alligevel tilfreds.

Bøden for at overse et indkørsel forbudt-skilt er 1.500 kroner, oplyser Preben Ingemansen.

Alligevel overrasker det ham, at hans folk nåede at give 35-40 bøder til forældre, der ikke respekterede indkørsel forbudt-skiltene omkring skolerne og kørte deres børn helt til døren.

Til gengæld glæder det ham, at man ikke faldt over et eneste barn, som ikke havde sikkerhedssele på i bilen. Seks fynske forældre måtte dog indkassere en bøde for selv at køre uden sele.

Cykellygter har skolebørnene i det store og hele styr på. Der blev nemlig blot noteret 23 manglende lygter.

Ud over ni mobilsnakkende forældre blev 468 taget i at køre for stærkt. Her var det især fotovognene, der kom på arbejde.