Assens: Høringsfristen for forslag og input til Baltic Pipe-projektet er mandag den 22. januar. Eller sådan er det i hvert fald for de fleste.

For Assens Kommunes vedkommende er høringsfristen dog udsat til 1. februar, fordi kommunen skal holde et møde med Energinet mandag.

- Vi vil gerne have en snak med dem om argumenterne for, at det ikke skulle være muligt at lægge gasrørledningen op ad den eksisterende ved motorvejen. Det vil der komme en god konstruktiv dialog ud af. De har også økonomiske og praktiske hensyn, de skal tage i forhold til placering. Men vi mener, gasrørledningen bør ligge parallelt med naturgasledningen, der har lagt ved motorvejen siden start 80'erne, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune.