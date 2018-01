For det ukendte er netop dét, der tiltaler hendes arbejdsform. I flere omgange har hun inddraget borgere i sine forestillinger, sidst med "Se Byens Krop", hvor publikum drog med forskellige hold af dansere og performere rundt i Svendborg by for at opleve kendte og ukendte steder på ny.

For Sofie Christiansen handler arbejdsmetoden altid om at finde den enkeltes potentiale. For hun mener, at selv mennesker, som aldrig har danset eller medvirket i forestillinger før, har nogle bevægelser at bidrage med. Bevægelsesmønstre, som er deres alene.

- Jeg blev inspireret af en forestilling, som foregik i folks private kolonihaver. Så da Kitt havde besluttet, at jeg i "Mellemrum" fik området omkring Ramsherred, besluttede jeg mig for at prøve det af, siger hun.

Intentionen er, at fire huse med beboere i Ramsherred (og sidegader) skal medvirke, og at de involverede skal fortælle en personlig historie i deres eget hus, i deres gårdhave eller måske på vejen udenfor. Historien kan fortælles i ren bevægelse, i ord, i maleri, i musik. Målet er for Sofie Christiansen, at det bliver så personligt som muligt, så forestillingen virkelig kommer ind under huden, som hun siger.

Derfor opfordrer Sofie Christiansen beboere til at melde sig, men understreger, at formen skal diskuteres i hvert enkelt tilfælde.

- Jeg har været ude og poste breve i alle Ramsherreds postkasser og har da også allerede talt med flere beboere. Hvad jeg især mangler er en børnefamilie, som har lyst til at medvirke.