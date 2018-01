Med Glunz & Jensen A/S' beslutning om at samle sine afdelinger i Ringsted og Ringe på Lindholm ved Nyborg er tre småfirmaer blevet presset ud af deres hidtidige lokaler. Men det er ikke så galt endda. De har nemlig fået mere plads.

Nyborg: Inden så længe invaderes de to øverste etager af kontorbygningen Lindholm Havnevej 39 ved Nyborg af ansatte i firmaet Glunz & Jensen A/S. Firmaet, der leverer udstyr til trykkeribranchen, samler i løbet af foråret sin aktiviteter i Ringe og Ringsted på Lindholm. Det kræver plads. Så meget, at tre små firmaer har måttet rykke for at give plads til store Glunz & Jensen A/S.

Mere plads - mindre havudsigt

Det gør nu ikke så meget, fremgår det, da Peder Andersen fra Fynbo TV og Tony Kissow fra Erhvervsbogholderiet byder indenfor i deres nye lokaler. - Vi har faktisk fået mere plads her, hvor vi er nu. Havudsigten er ikke helt den samme, som da vi var på første sal, det må Glunz & Jensens folk så nyde, siger Tony Kissow med et smil. Glunz & Jensen placerer sin produktion i den hal, hvor tidligere Ib Andresen Towers var. Administration og udviklingsafdeling lægger beslag på kontorfaciliteterne på de to øverste etager på Lindholm Havnevej 29. Derfor har Peder Andersen og Tony Kissow - i øvrigt sammen med webshop-firmaet Dogstyling.dk - indrettet sig i stueetagen. De to ser frem til, at der igen dagligt kommer flere folk og øgede aktiviteter i kontorbygningerne på Lindholm, der ejes af Lindholm Business Center.

Lille firma for de små

Længst på stedet har Tony Kissow været. Som uddannet revisor arbejdede han i en årrække som ansat med erhvervsrevision. Da årsregnskabsloven blev ændret med færre krav til regnskab og revision for små virksomheder, så Tony Kissow en niche for at føre bogholderi og regnskab for den type virksomheder. Han rykkede i 2010 ind i den daværende Udviklingspark Lindholm under ledelse af daværende erhvervschef Kjeld Livoni. Udviklingsparken var skabt netop som rugekasse og kontorfællesskab for iværksættere med idéer til egne virksomheder. Siden lukkede udviklingsparken. Tony Kissow driver på Lindholm fortsat sit firma for regnskab, bogholderi og administration og har i dag også en kontoruddannet tilknyttet.

Lokal-tv i fremgang

I nabolokalet har Peder Andersen, der driver Fynbo TV, sit udstyr af kameraer og computere. Fynbo TV har han drevet siden 2012 i regi af produktionsselskabet Medieforeningen 2001. Erfaringer med tv-mediet gjorde Peder Andersen i Kerteminde, hvor han var med i Kerteminde Lokal-TV, som kørte over den lokale antenneforeningens net. Da der i 2012 var udbud af små lokalstationer, fik han muligheden for at oprette Fynbo TV. Når han har lokaler på Lindholm, skyldes det først og fremmest, at han selv bor i Helletoften i Nyborg. Fynbo TV har dog også et Odense-kontor, hvor Brian Lykke er at træffe i kontorfællesskabet Stjerneskibet. I forbindelse med flytningen til stueetage-lokalerne har Peder Andersen fået muligheden for at ansætte en person på Nyborg-kontoret - en aftale, han venter, er på plads om et par uger. Peder Andersen har også interesser indenfor produktion af hjemmesider i selskabet Pancony.

Alt til hunden