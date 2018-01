Yousee

Fredericia er den første by i Danmark, hvor YouSee har valgt at opgradere kabelnettet til gigabredbånd.

Fredericia: YouSee har i de seneste måneder haft teknikere i gang med at opgrader kabelnettet i Fredericia, som det første sted i Danmark.

Det kommer til at betyde, at det vil være muligt at få adgang til bredbåndshastigheder på op til 1.000 Mbit/s.

Fredericias kabelnet blev for år tilbage solgt til TDC - i dag YouSee. Kabelnettet var år forinden etableret af det kommunale Fredericia Elværk. Omkring 20.000 husstande er koblet på kabelnettet, og i de grønne teknikskabe, som binder kabelnettet sammen, er der nu indsat nyt udstyr, som kan håndtere de høje hastigheder på nettet.

Mega hurtigt giga-bredbånd Gigabredbånd er navnet på YouSees højhastighedsbredbånd, der leveres via det såkaldte coax-net, den tekniske betegnelse for kabel-tv-net.Med en hastighed på 1.000 Mbit/s kan man på ét sekund hente 25 billeder i høj opløsning.



1.000 Mbit/s svarer til 1 Gbit/s.



I Fredericia er 20.000 husstande koblet på kabenettet, som tidligere var ejet af Fredericia Kommune.



YouSee har valgt at lægge ud med opgraderingen i Fredericia og siden følge efter i andre byer.

Ud over at opjustere på hastigheden giver den nye teknik også mulighed for hurtigere at opspore eventuelle fejl, før kunderne opdager det, oplyser YouSee.

- Når vi nu er færdige, vil omkring 20.000 husstande i Fredericia være blandt de første i Europa til at få adgang til den nyeste bredbåndsteknologi på markedet, udtaler Jacob Mortensen, der er tv- og bredbåndsdirektør i YouSee.

Hele opgraderingen er foregået over jorden, så det ikke har været nødvendigt at grave hverken haver eller fortove op.

I forbindelse med afslutningen på opgraderingen stiller YouSee-op med informationsbus på Erritsø Butikstorv ved SuperBrugsen og på Strevelinsvej ved Rema 1000.