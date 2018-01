- Som jeg forstår det, kan man henstille men ikke tvinge ejerne til at vedligeholde sådan en bygning. Og når den ikke er fredet, men kun bevaringsværdig, kan Kulturstyrelsen heller ikke gøre noget. Derfor vil jeg tage sagen op under møde i Trafik, - Teknik- og Havneudvalget mandag, siger han.

Det vil Kim Welcher have lavet om på, så det bliver muligt at udstede dagbøder og i yderste konsekvens tage ejendommen tilbage, hvis den har været solgt af kommunen.

Der er nemlig ikke meget, som kommunen kan gøre, når de bevaringsværdige ejendomme får lov at forfalde. Den kan henstille til at holde ved lige, men ikke tvinge ejerne til det.

Langeland: Artikler om den fredede Slotsgade 20 i Tranekær, og de to bevaringsværdige bygninger på Spodsbjergvej 87 og på Havnepladsen 3 i Rudkøbing får nu Kim Welcher (DF), formand for kommunens bymiljøudvalg samt medlem af kommunalbestyrelsen, til at foreslå sanktioner mod ejere af bevaringsværdige bygninger, hvis bygningerne får lov at forfalde.

Konkret ønsker Kim Welcher at undersøge, om det kan lade sig gøre at udstede dagbøder til ejere af en ejendom som Havnepladsen 3 eller indføre tilbagekøbsklausuler i de tilfælde, hvor kommunen som med netop denne ejendom står som sælger.

Ifølge loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer er der dog ingen muligheder for at indføre sanktioner mod ejere af bevaringsværdige bygninger, der får lov at forfalde.

Det er der derimod i sager, der handler om nedrivning. Her kan en kommune afvise at give tilladelse til at rive en bygning ned, hvis den er erklæret bevaringsværdig

Alligevel ønsker Kim Welcher at ændre praksis, hvis det er juridisk holdbart.

- Det kunne være interessant, om man kan indføre tilbagekøbsklausuler, så en ejendom automatisk ryger tilbage til kommunen, uden ejerne kan gøre noget, hvis ikke der er påbegyndt vedligeholdelse eventuelt inden for fire år. Jeg ved ikke, om der er juridisk belæg for det, men det skal undersøges, siger han og tilføjer, at det også bør være muligt at kræve af en køber af en bevaringsværdig ejendom fremlægger et projekt som forudsætning for at få lov til at købe.