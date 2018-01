Musik

Fredericia: Det er godt 34 år siden, at TV2 sidst spillede på Tøjhuset i Fredericia.

Torsdag aften vendte de tilbage og spilled en eksklusiv koncert. Arrangementet var Audi Fredericias nytårskur for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

- Vi var omkring 300 mennesker, siger Audi Fredericia-direktør Kim Sørensen.

Lige som Steffen Brandt kunne Kim Sørensen ikke lade være med at trække på smilebåndet, da orkestret lagde ud med klassikeren "Fantastiske Toyota".

- De gav den virkelig gas. Der var 11 musikere på scenen, og de var i dén grad tændte og begejstrede over at spille et så intimt sted. Det kunne man fornemme allerede under lydprøven, siger Kim Sørensen.

Ud over halvanden time med TV2 bød aftenen også på et oplæg om Audi og Audis fremtid.

På væggene i Tøjhusets koncertsal hænger journalist Thomas Kvist Christiansens sort/hvide fotos fra Tøjhusets fortid. Herunder også TV2's seneste koncert i salen, som fandt sted i 1983.

Med den frekvens kan man forvente næste TV2-koncert i 2052.