Valget faldt på Jørgen Olsen, da den nyvalgte bestyrelse for det lige så nye Middelfart Lokaludvalg torsdag aften konstituerede sig.

Det nye lokaludvalg blev stiftet på en dramatisk generalforsamling tidligere på måneden, hvor idémændene bag initiativet følte sig kørt ud på et sidespor, fordi Socialdemokratiets vælgerforening havde opfordret sine medlemmer til at stemme på fire konkrete kandidater, der alle blev valgt ind.

Ud af den fem mand store arbejdsgruppe, der havde lavet det indledende benarbejde, kom kun Kent Mosgård ind i bestyrelsen. Ved torsdagens møde i bestyrelsen fik han dog den næsthøjeste post i udvalget som næstformand.

Derudover blev Gert Bruus Pedersen valgt som kasserer, mens Kristian Gren blev valgt som sekretær.

Jørgen Olsen var selv én af de fire, som Socialdemokratiets vælgerforening havde opfordret til at stemme på. Han har desuden tidligere stillet op for partiet ved flere kommunalvalg. Han understreger dog, at det ikke vil få nogen praktisk betydning, at så mange i udvalget er engageret i politik.

- Der skal absolut ikke gå politik i det. Det er vi allesammen meget enige om. Det er jo heller ikke den rolle, vi som lokaludvalg har. Vi er et organ, der kan samle foreninger og give nogle råd til politikerne, siger Jørgen Olsen, der tidligere har været engageret i bestyrelsen bag Middelfart Jazzfestival.

- Jeg brænder meget for de små foreninger, hvor vi måske kan hjælpe med at få sat tingene lidt mere i system, siger Jørgen Olsen.