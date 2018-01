Kerteminde: Man skal være på forkant med udviklingen, hvis man vil undgå ubehagelige overraskelser.

Ud fra den betragtning skrev den ene af indhaverne af Kerteminde Bed&Breakfast på Strandvejen, John Bay, for nylig til kommunen for at høre, om ejendommen kan overgå til helt eller delvis privat beboelse.

Svaret lød, at det kan den ikke, før der bliver lavet en ny lokalplan. Og da havneplanen netop er sendt til tælling, så kan det godt tage nogle år.

Det svar passede ham glimrende.

- Det var jo netop på grund af havneplanen, at vi begyndte at tænke på privatbolig i stedet for Bed&Breakfast. For hvis det, de lagde ud, blev en realitet, så mister vi jo en hel del af vores attraktion. Vi ville blive klemt inde mellem højhuse, forklarer John Bay.

- Og med privatboliger rundt om vores lille bygning kunne den også lige så godt være privatbolig. Ikke at vi har lyst til at standse vores Bed& Breakfast, men vi skal jo sælge det igen engang, og så er det rart at være forberedt på, hvad der er muligt.

I øjeblikket er der godt med gæster til det lille Kerteminde Bed&Breakfasts seks værelser.

- Vi klager ikke, for der er pænt booket hele tiden. Det eneste ærgerlige, vi kan pege på, er, at universitetet har rejst et stort telt på deres plads på den anden side af gaden. Det tager vores udsigt. Det har nogle af vore faste gæster klaget over, fortæller John Bay.

- Men jeg regner med, at det bare er noget midlertidigt, som forhåbentligt er væk, inden turistsæsonen begynder.