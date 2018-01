Dreslette og Snave: I den kolde tid ved kyndelmisse er det godt at samles, og det gælder både i kirken og i forsamlingshuset, skriver sognepræst Else Suhr i en pressemeddelelse.

Det tager så "De 5 kirker" i Sønderby, Kærum, Haarby, Dreslette og Helnæs samt Dreslette Forsamlingshus konsekvensen af via et arrangement i Dreslette Kirke og Dreslette Forsamlingshus søndag 4. februar.

Klokken 17 er Dreslette Kirke ramme om en kort gudstjeneste, hvor bl.a. årstidens salmer og sange er på programmet.

I Dreslette Forsamlingshus er der sat blus under de store gryder, så køkkenet klokken 18.15 vil stå klar med den gode vinterspise: suppe og oksebryst i peberrodssovs.

Man skal tilmelde sig spisningen enten på 64 77 12 41 eller på 64 77 10 83. Prisen er for voksne 75 kr. og børn 35 kr. Fristen for tilmelding til spisning er 29. januar.

Det er frit for blot at deltage enten i kirken eller i forsamlingshuset, hvis man ikke vil have hele oplevelsen med. Alle er velkomne - også uden for sognene. /EXP