Musik: "The Brecht-Street Boys are Back", nynner Søren Huss om sig selv og de to skuespillere Jens Gotthelf og tyske Leif Eric Young inden repremieren på Bertolt Brechts "Svendborgdigte" på Baggårdteatret.

Selv har han været tilbage i Brecht-universet for ganske nylig.

For inden det lille boys-hold med instruktør Leonie Pichler i spidsen gik i gang med at genopøve den Reumert-nominerede forestilling, har Søren Huss været i studiet og har indspillet sine syv Brecht-sange fra teaterstykket. I samme studie i Silkeborg, som han brugte til sit eget aktuelle soloalbum, "Midtlivskrisen", der udkom for et par måneder siden.

Svendborgdigte Albummet udkommer i foråret, men kan allerede nu bestilles.Syv nyskrevne medlodier til Bertolt Brechts tekster samt som bonus en digitaliseret og renset udgave af Bertolt Brechts egen indspilning af digtet "An die Nachgeborenen", hans nok mest kendte digt.



Digtet indgår i et lille uddrag i forestillingen, men på albummet kommer altså fire minutters oplæsning af Brecht selv med hans karakteristiske sydtyske rullende r'er.

Udgivelsen indfrier en drøm hos såvel Baggårdteatrets chef, Jakob Bjerregaard Engmann, som Søren Huss.

For teaterdirektøren er det tanken om, at Bertolt Brechts "Svendborgdigte" har fået sit tredje ben at hvile på: Sammen med en teaterforestilling og en dansk oversættelse af digtene nu også en musikudgivelse.

- Teater er så flygtig en kunstart, at det er dejligt, når det også bliver en fysisk manifestation, siger han.

For Søren Huss har drømmen, siden han var ung, været at få lov til at spillle alle instrumenter selv: Klaver, syntheziser, guitar, bas, trommer - og flygelhorn.

- Søren er ekvilibrist, indskyder Jakob Bjerregaard Engmann.

- Nej, et multitalent, retter Søren Huss ubeskedent og griner, at han ikke har sovet i nat og derfor kører helt uden filter. Så tilføjer han, at han faktisk ikke er god på trommer. Men flygelhorn lærte han som medlem af Nyborgs Danehofgarden. Endda så godt, at han overvejede at gå konservatorie-vejen med det instrument.

Men den ufiltrerede selvtillid skal bare i kløerne på scenens to skuespillere. Dér får han sine tærsk, for ifølge manuskriptet spiller Søren Huss sig selv - og er derfor ude af stand til at spille skuespil.

Det nye Brecht-album bestilles som pre-order, men udkommer først i det sene forår - både på vinyl, som CD og digitalt.

"Bertolt Brechts Svendborgdigte" spiller igen fra 19. til 27. januar.