Et projekt, der har til huse i Fredericia, men som også har gjort sit indtog i Middelfart, vil nu gøre op med den tanke, at en konfirmationskjole eller et jakkesæt kun kan bruges en enkelt gang.

- Projektet er tænkt til familier med en lidt stram økonomi. Så i stedet for at sige, at man ikke har råd til en ny kjole, så kan man sige, at man støtter bæredygtighed og dække sig ind bag ved det. Men alle, der er interesserede i konfirmationstøj, må få. Uanset om det drejer sig om økonomi, eller om man gerne vil støtte bæredygtighed, understreger Sophie Johanne Nielsen.

På Bülows Kaserne i Fredericia hænger der allerede en del kjoler og få habitjakker. Også nogle funklende stiletter står klar til at gå endnu en tur op ad kirkegulvet. I Middelfart fungerer Middelfart Sparekasse i Havnegade som opsamlingssted for tøjet. Flere gange om ugen får de unge kvinder henvendelser fra folk, der ønsker at aftage tøjet, men intet af det er givet ud endnu. Der er nemlig noget stort under opsejling: et modeshow hvor tøjet vises frem og efterfølgende gives bort. Showet skal finde sted i Det Bruunske Pakhus i Fredericia den 25. februar, men for at der kan være et rigtigt show, mangler der en del ting endnu. Blandt andet langt mere tøj at vise frem. Så har du noget konfirmationstøj hængende i skabet, som du kan nænne at give videre i det store kredsløb, tager de to imod med glæde. De to har hver især opsøgt alt, hvad der kan minde om konfirmationstøj i både Fredericia og Middelfart, hvor de har lavet aftaler med forskellige genbrugsbutikker, der indleverer alt, der kan bruges til formålet.

- Det her projekt startede med at være "Kom og hent en kjole", men det er eksploderet. Nu skal vi også ud på skoler i Fredericia og holde oplæg. Både for de klasser, der skal konfirmeres nu og så for dem, der er blevet det inden for de sidste par år, og som har noget konfirmationstøj hængende derhjemme, forklarer Sophie Johanne Nielsen.