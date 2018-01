John Andersen har altid haft et overordnet mål med de rejser, der har ført ham til et sted mellem 90 og 120 lande. Især Grønland ligger hans hjerte nær, men han har også udforsket mange islamiske lande og kørt 12.000 kilometer på motorcykel gennem Rusland. Første juledag tog han til Sydamerika for at gennemføre samme rute som Che Guevaras ungdomsrejse, der senere dannede grundlaget for filmen "Motorcykel Dagbog". - Når først man opdager, hvor forunderligt det er at møde fremmede kulturer, bliver man grebet af det og må se noget, siger han.