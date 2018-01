Brenderup: Måske kender du det fra dig selv. Det der med at tallene på selvangivelsen, i årsopgørelsen og i regnearket forvirrer dig. Du ved ikke helt, hvad der er hvad, og du forsøger selv at få tastet de rigtige oplysninger ind de rette steder. Men det er bare smadder irriterende, at du overhovedet skal forholde dig til det, for du vil hellere bruge din tid på det, du er god til.

Det ved Annette Svendsen alt om. Hun gør nemlig det, hun er god til: tal. Og når hun tager sig af papirarbejdet, så kan andre tage sig af det, de gør bedst.

Fra årsskiftet valgte hun at blive selvstændig og tilbyder nu regnskabsservice fra sit hjem ved Brenderup. Hun har 30 års erfaring i tal og bogføring og ved derfor præcis, hvad det handler om.

- Jeg tilbyder små og mellemstore virksomheder samt iværksættere hjælp med papirarbejdet. Jeg kan mærke, at det er den slags virksomheder, der har brug for hjælp. Det er da trist, at en nystartet virksomhed må give op på grund af administration. Det går nemlig ofte galt med at styre momsen og tidsfrister til rapporteringer, samt hvad man må trække fra, forklarer Annette Svendsen, der ved, at det tager lang tid og er besværligt for én, der ikke er vant til at sidde med det.

- Så lader jeg folk gøre, hvad de er gode til. For mig er det her ikke et stort arbejde, for jeg ved jo hvordan og har forstand på det. Så tager det ikke ret lang tid og bliver ikke ret dyrt, siger hun.