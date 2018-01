Brian Damm bor i Odense og arbejder sammen med 3500 andre hos Novo Nordisk i Kalundborg. Han tænker hverken på broafgift eller afstand til arbejdspladsen. Og han behøver ikke køre selv. Novo Nordisk sørger for transporten til og fra arbejde for ham og cirka 50 andre fynboer.

- For mig handler det om at have et udfordrende job, hvor jeg kan udvikle mig, og som jeg synes er interessant. Det har jeg hos Novo, som jeg har arbejdet for i fire år. Før den tid arbejdede jeg i Horsens, men jeg har hele tiden boet i Odense, det har gjort i 20 år, for her jeg har min familie og netværk, fortsætter Brian Damm.

Det er for eksempel tilfældet for Brian Damm, teamleder hos Novo Nordisk på virksomhedens store fabriksanlæg i Kalundborg, hvor 3500 er ansat. Han og 85 andre fynboer arbejder i Kalundborg, og omkring 50 af dem bruger løbende den kørselsmulighed, som Novo stiller til rådighed kvit og frit, for at de så bekvemt som muligt kan komme til og fra arbejde.

Er arbejdet tilstrækkeligt spændende, er det ikke afgørende, hvor lang tid det tager at komme på arbejde. Og hvis arbejdsgiveren samtidig er glad for medarbejderne og hjælper dem med at komme til og fra arbejde lettest og billigst muligt, går ligningen op.

Glem broafgift, langt på arbejde og kommunernes forsøg på at lokke nye tilflyttere til netop deres kommune. For nogle er det noget helt andet, der tæller, når ligningen arbejde, transporttid og privatbolig skal gøres op.

Især for mange fynboer kan det ofte spille en afgørende rolle, hvor langt de har på arbejde. Men afstanden har aldrig været et tema for Brian Damm. Eller broafgiften for den sags skyld, da han i de første par år, inden bussen begyndte at køre, selv skulle betale for at køre over broen.

- Hvis man bor i Odense og har et job i Jylland, så er det køen på motorvejen på Vestfyn, der er udfordringen, og arbejder man på Sjælland, er det Storebæltsbroen, der for nogen kan være forhindringen. Men sådan har jeg aldrig tænkt på det, for mig handler det om det rigtige job, og det har jeg hos Novo.

Rent praktisk foregår det sådan, at dem, der vil køre med de enkelte dage, kontakter hinanden via doodle, en digital platform, hvor man kan lave fælles aftaler. Og så finder man ud af, hvem der vil køre med den pågældende dag.

- Sidder jeg ikke bag rattet, har jeg mulighed for at arbejde undervejs, eller også taler jeg med mine kolleger. Det er en ekstra bonus, at man har mulighed for at sparre med andre og måske få hjælp til en given opgave. På den måde udnyttes køretiden også godt, mener han.

Det tager omkring halvanden time, fra han forlader hjemmet i Odense ved 6-tiden om morgenen, til han er klar til en ny arbejdsdag i Kalundborg.

- Når folk på Fyn hører om, at jeg har halvanden times transport på arbejde, synes de, det er lang tid. Men på Sjælland siger folk, at det da ikke er så slemt, og at de altid kender nogen, der bruger mere tid på transport hver dag.