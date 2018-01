Et epilepsianfald kan være årsag til en bilulykke i Brasilien, hvor et spædbarn blev dræbt, og 15 blev skadet.

En bil ramte torsdag aften lokal tid en menneskemængde på promenaden ved den ikoniske Copacabana-strand i Rio de Janeiro i Brasilien.

Et otte måneder gammelt spædbarn har mistet livet. Derudover er 15 personer kommet til skade efter den voldsomme ulykke.

Det bekræfter en betjent fra Copacabanas politistation over for Reuters.

Ifølge politiet var der ikke tale om en bevidst handling.

Bilisten fra den forulykkede bil forsøgte i første omgang at flygte fra ulykkesstedet. Politiet fik dog hurtigt fat i ham.

Nyhedssiden G1 skriver ifølge Reuters, at bilisten oplyste, at han havde fået et epileptisk anfald, og at det skulle have forårsaget ulykken. Der blev angiveligt fundet epilepsimedicin i bilen.

Politiet har endnu ikke kunnet bekræfte, om manden har epilepsi.

Ifølge vidner var bilen i høj fart, da den forulykkede. Den kørte over en cykelsti og på tværs af fortovet. Her ramte den adskillige personer og bragede gennem borde og stole, inden den stoppede i strandens sand.

Copacabana er en af verdens mest kendte strande, og særligt i disse dage er der ved at være travlt omkring stranden.

Der er nemlig blot tre uger til, at den populære karneval begynder i Rio de Janeiro. Derfor er både lokale og turister så småt begyndt at samle sig i byen forud for festlighederne, der løber fra 9. til 14. februar.