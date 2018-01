19-årige Hugo Helmig indledte sin første turné i Odense torsdag aften. Det blev en kort affære, der dog cementerede, at det musikalske talent er markant.

Man skal kravle, før man kan gå. Uanset efternavn. Men nogle kravler bedre end andre, og den blot 19-årige Hugo Helmig må siges at være begunstiget med et udseende, en charme, en stemme og en musikalitet, som er de færreste jævnaldrende forundt. Torsdag aften lister en synlig nervøs Hugo Helmig ind på spillestedet Postens lille scene med sine fire jævnaldrende bandmedlemmer. For syv måneder siden optrådte hans far foran 30.000 i Tusindårsskoven et par kilometer væk. I garderoben på Posten hænger omkring 200 vinterfrakker, hvilket de fleste upcoming musikere ville være lykkelige for. De fem knøse virker da også herligt benovede over at indlede den omfattende turné, hvor publikum får lov at høre nogle af de sange, som endnu ikke har fundet vej til Spotify, Youtube og andre platforme. Og som udkommer på ep til marts. Hugo Helmig dyrker en meget tidstypisk pop, som er dansabel, sympatisk og fængende uden at revolutionere genren. Første gang, jeg hørte hittet "Please Don't Lie" i radioen, troede jeg faktisk, det var Christopher, der sang. Selv om deres vokaler bestemt har unikke karakteristika, kan man roligt konkludere, at de befinder sig på samme boldgade. De simple guitarriffs har samme ligefremme og letbenede stil som britiske Ed Sheeran, og generelt savner jeg lidt større musikalsk variation og vovemod i de 10 sange, som serveres denne aften. Da Hugo Helmig præsenterer sangen "One Plus One" er det med ordene: - Vi kan jo ikke bare spille otte "slaskere". Der skal også være noget upbeat, så nu spiller vi "One Plus One", som var den første sang, jeg indspillede i et studie. Er I klar på at feste, spørger Hugo Helmig. Og så kaster bandet sig ellers ud i en sang, der har præcis samme tempo som de foregående fem numre.

Moden stemme

Det ville være naturstridigt, hvis en 19-årig grønskolling havde samme rutine på en scene som sin 53-årige far. Men det er tydeligt, at nogle af de samme bevægelser og fagter går igen. Man kan også snildt høre, at stemmebåndene er fra samme hylde, og flere gange er det svært ikke at blive imponeret over bette-Helmigs modne stemme. Han synger med en naturlighed og ro, som 10 år ældre sangere ville misunde. "You Should Know" er (endnu) en ballade, som Hugo Helmig formår at give et nøk mere nerve og intensitet end de første sange på den beskedne setliste. Det er første gang under koncerten, at jeg er nødt til at gemme blokken væk og bare lytte. Sangen er ultrasimpel både i melodi og tekst, men den besidder en længselsfuld smerte, som går rent ind.

Ingen døgnflue