1-0 ude over Leganes giver Real Madrid stor mulighed for at spille sig i semifinalen i Copa del Rey.

Real Madrid har fornemme muligheder for at sikre en semifinaleplads i pokalturneringen Copa del Rey.

Det stod klart efter første opgør i kvartfinalen, da Real Madrid var på besøg hos Leganes, der ligger i regionen Madrid og omkring ti kilometer fra hovedstaden.

Opgøret endte med en 1-0-sejr til Real Madrid efter en sen drømmescoring af Marco Asensio.

Theo Hernández sendte bolden ind i det lille felt i det 90. minut, hvor Asensio lurede på kanten af feltet og flugtede bolden flot i mål.

Dermed har Real Madrid gode kort på hånden, når der spilles returkamp om videre avancement på Bernabeu.

Det skyldes ikke mindst, at Real har mulighed for at stille med et stærkere hold end torsdag aften.

Gæsterne mødte således frem med et reservespækket mandskab til det første kvartfinaleopgør i den spanske pokalturnering.

Hverken Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marcelo eller Karim Benzema var med i truppen, mens navne som Isco, Casemiro, Toi Kroos og Luka Modric alle sad på bænken fra kampens indledning.

Nacho blev sendt på banen efter kort tid, da han afløste Jesus Vallejo, der pådrog sig en skade, men Reals reserver formåede ikke at få gang i scoringen i første halvleg.

Da det samme var tilfældet for hjemmeholdet, endte de første 45 minutter målløse.

Den unge midtbanespiller Marcos Llorente var tæt på at score selvmål for Real Madrid, da han midtvejs inde i anden halvleg fik headet på egen overligger.

Luka Modric og Isco blev sendt på banen i løbet af anden halvleg, og der skulle individuel klasse fra Asensio til for at sikre sejren i kampens afslutning.