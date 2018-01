Faaborg: Lykkens gudinde kunne ikke have valgt nogen bedre vinder i Skoringens landsdækkende konkurrence om et års forbrug af sko.

44-årige Signe Dideriksen fra Faaborg er mor til tre drenge på 13 år, som skal konfirmeres næste forår. Så det bliver en større udskrivning, og nye sko skal der jo sikkert også til i den anledning.

- Jamen hvis bare vi alle sammen i familien skal have et nyt par sko hver, er de 6000 kroner jo hurtigt brugt, siger Signe Dideriksen, da hun kommer ind i Skoringen i Mellemgade for at hente sin gevinst hos indehaver Jørgen Krebs.

Signe er gift med Jan Dideriksen, og sammen har de trillingerne Kasper, Anders og Nikolai, alle 13 år.

- Typisk skal vi hver især have nye sko, støvler, sandaler og kondisko en gang om året. Så det bliver alene til 20 par sko om året, konstaterer Signe Dideriksen, der til daglig er kantinemedarbejder i det gamle rådhus i Faaborg.

Det eneste, hun har gjort for at vinde, er at melde sig ind i Skoringens kundeklub. Her havde de også en julekalender, hvor Signe hver dag sad møjsommeligt og krydsede ting af. Her vandt hun ikke, men stor var glæden og overraskelsen, da hun fik en mail om at have vundet den anden konkurrence om et års forbrug af sko.

- Det er en landsdækkende konkurrence, der kører hvert halve år. Men det er første gang, vi har en vinder i en af mine tre butikker i Faaborg, Ringe og Nyborg. Og mig bekendt er det i det hele taget første gang, der er en vinder på Fyn, fortæller Jørgen Krebs.

Gevinsten gælder i tre år, og Signe behøver ikke bruge pengene på én gang.

Da hun havde fået udleveret gevinsten i form af et stort gavekort og en buket blomster, gik hun straks i gang med at kigge efter gode udsalgstilbud i forretningen i Mellemgade.

- Jeg plejer at være en god kunde, når der er udsalg, siger hun.

Skoringen har cirka 100 butikker i Danmark og ligeledes omkring 100 i Norge.

- I kundeklubben har vi mulighed for at skrive ud til de lokale medlemmer i Faaborg-området. For eksempel om tilbud og udsalg, nævner Jørgen Krebs.