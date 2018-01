På et møde torsdag er den nykonstituerede bestyrelse i Fynbus blevet enig om, at der skal findes flere alternativer til besparelser, før en beslutning tages.

Forslag om at lukke de to regionale busruter 110 og 920 har de seneste dage skabt splid mellem medlemmerne af Fynbus' bestyrelse. Men der blev gydet olie på vandene, da repræsentanter fra Region Syddanmark og de fynske kommuner, der sammen ejer Fynbus, torsdag holdt møde og konstituerede den nye bestyrelse.

- Vi fik det snakket ganske godt igennem. Nu handler det om at stå sammen og finde både forklaring og løsninger, uden vi skal begynde at gøre hinanden til skurke. Der var en fin stemning, og holdningen er, at vi står med et fælles problem, som vi sammen skal finde en løsning på. Vi regner med, at der kan træffes en beslutning i maj, siger bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen (S) fra Odense Kommune.

Om Fynbus Fynbus ejes af Region Syddanmark og de fynske kommuner på nær Ærø.





Formanden for bestyrelsen er igen Morten Andersen (V), borgmester på Nordfyn, og næstformanden er Poul Andersen (S), medlem af regionsrådet.





Derudover er medlemmerne: Bo Libergren (V), Region Syddanmark, Leif Rothe Rasmussen (S) fra Assens, Kristian Nielsen (V) fra Faaborg-Midtfyn, Jesper Hempler (SF) fra Kerteminde, Jan Ole Jakobsen (V) fra Langeland, Regitze Tilma (V) fra Middelfart, Per Jespersen (S) fra Nyborg, Anders W. Berthelsen (S) fra Odense samt Flemming Madsen (S) fra Svendborg.





FynBus rådgiver ejerne om, hvordan buskørslen kan planlægges bedst muligt og laver køreplanerne. Selve kørslen sendes i udbud.

Efter de seneste års tab af 2,6 millioner passagerer, som ifølge Fynbus især skyldes letbanearbejdet, skal det regionale busselskab spare omkring ti millioner, og bestyrelsemedlemmer som Per Jespersen (S) fra Nyborg og Kristian Nielsen (V) fra Faaborg-Midtfyn havde peget på, at Odense måtte til lommerne. Det afviste borgmester Peter Rabhæk Juel dog kort før mødets start og efterlyste samtidig dokumentation for, at letbanebyggeriet har så stor skyld i passagerflugten, som Fynbus mener.