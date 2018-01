Det kunne lyde som en aprilsnar i januar, men den er god nok: En del af den væsentligste italienske kulturarv, nemlig Michelangelos freskoer fra det Sixtinske Kapel i Vatikanet, vises over sommeren på Odeons store scene. Der er tale om en vandreudstilling, som kulturchef i Odeon, Sara Ekknud forventer sig meget af.

- Det er første gang, udstillingen vises i Danmark, og da vi fik fat i den, passede det lige med, at vi gerne i år ville kunne have et trækplaster sommeren over, hvor der ellers ikke sker så meget hos os, siger hun.

Michelangelo i Odeon Verdens mest kendte freskomaleri blev skabt af skulptøren og maleren Michelangelo Buonarotti (1475-1564).Han brugte fire år på et bygningsstillads 22 meter oppe i luften i Vatikanets Sixtinske Kapel for at skabe det.



Med sin fortolkning af skabelsen kreerede han nye æstetiske retningslinjer for kommende generationer af kunstnere.



Udstillingen med gengivelser fra Det sixtinske kapel åbner 4. juli og kan ses til 15. august 2018.



Det koster 150 kroner for voksne og 80 kroner for børn under 17 år, med mindre de er ifølge med en voksen - så de er gratis.



Når man ser Michelangelos freskomalerier i Odense, vil det være på en helt ny måde end, hvis man læner hovedet tilbage i Rom. Mange af de store værker er nemlig placeret i loftet eller højt oppe langs væggen, og derfor kan det være svært at få øje på de mange detaljer i de storslåede værker. Men ved at være overført til lærred, har alle fået en unik mulighed for at studere kunstnerens fantastiske teknikker helt tæt på. Samtidig giver dette et unikt indblik i Michelangelos provokerende fortolkninger af de bibelske fortællinger, som den dag i dag ses som revolutionerende.

Skulptøren og maleren Michelangelo Buonarotti brugte fire år på at skabe værket, som var færdig i 1514, og som fylder loftet i kapellet. På væggene uden er kalkmalerier udført i af knapt så kendte kunstnere som blandt andre Domenico Ghirlandaio og Sandro Botticelli, som allerede i 1481 begyndte dekoreringen af kapellet.

Odense har også et rum med berømmede freskoer, men det er for tiden lukket for publikum, for det er Mindehallen ved H.C. Andersens Hus. Der er tale om Niels Larsen Stevns værker med titlen "Mit Livs Eventyr", som blev malet i 1931-32.