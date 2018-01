Den nye café-restaurant på hjørnet af Over Sprogøes Plads og Vestergade er hverken bange for kobberkugler eller farver med krudt i.

Der er knald på farverne og masser af oplevelser for sanserne i det nye gå-i-byen-sted på det supercentrale bankhjørne i Odense centrum. Uanset om man ser op gennem etagegennembruddene, langs væggene og mod caféspejle i hver ende af restauranten, så er øjnene godt underholdt. - Det er helt bevidst. Jeg elsker farver og har altid fingrene med helt nede i arbejdsprocessen, siger Chibo Deliktas, iværksætteren og chefen for Vivaldi-kæden og et par natklubber. Han kom til Danmark som 22-årig, og det var muligheden for at købe en blomsterforretning i Slagelse, der kickstartede hans erhvervs- og restaurationskarriere for en lille snes år siden. Og ydmyg bliver du ved med at være. Jeg har ventet og ventet på, at det her sted blev ledigt. Det var den placering af min Vivaldi i Odense, som jeg har drømt om. Flere gange har jeg været tæt på at slå til et anden sted, men heldigvis har jeg haft is i maven. Den gamle bank er det helt rigtige sted, og når jeg ser resultatet nu, så er jeg meget stolt og tilfreds. Det er den 16. Vivaldi, fortæller han.

Fra galla til hverdag

- I går var der gallaåbning for inviterede gæster, og fredag kl. 0900 er det de rigtige kunder, som bliver inviteret indenfor. Så skal tingene være klar. Der kan være noget, vi skal justere, men det er ikke noget, som kunderne på nogen måde skal påvirkes af. Jeg har hentet alle cheferne fra mine andre Vivaldi-forretninger til at assistere, og torsdag aften tjekker vi køkkenets evne til at præstere, siger Chibo Deliktas. Hans administrerende direktør Anders Nicolaisen glæder sig ligesom sin boss over det endelige resultat. Vi vil gerne signalere åbenhed, glæde og storby. Det mener jeg, vi har haft ok succes med, siger direktøren. - Kunderne har altid ret. Det skal vi huske hele vejen. Og vi skal huske ikke at blive selvfede. Vi skal udvikle og tilstræbe at blive endnu bedre. Min fornemmelse er, at Odense er klar til os, og vi har allerede fået masser af reservationer. Plus forespørgsler på et par konfirmationer her i foråret. Med restaurant til 350 mennesker i tre etager har vi noget at tilbyde de fleste. Om det er en lille lukket sammenkomst. En familiemiddag, en vinsmagning, en gallafest eller et forretningsmøde. Så har vi vidt forskellige tilbud, siger han.

Dannebrog fejrer