Fredericia: Hængebroen over voldgraven ved Dronningens Bastion er fjernet.

- Den hang bogstaveligt talt i vandskorpen og udgjorde en sikkerhedsrisiko, oplyser kulturarvsinspektør og voldmester, Mikael Holdgaard Nielsen, Museerne i Fredericia:

- Vi har vidst et stykke tid, at broen var i dårlig stand. Den blev spærret af før jul, fordi hængebroen simpelthen var ved at synke. Et fag var gået fra hinanden, nettet var i stykker, og pontonerne fyldtes med vand.

Cykler også et problem Generelt er de, der passer Fredericia Vold, bekymrede for ukonventionel færden på det fredede fortidsminde.Ikke bare "En god omvej" skaber problemer med erodering, påpeger voldmester, Mikael Holdgaard Nielsen.



Også cykler på voldkronen - den gennemgående sti på toppen - og cykler uden for stierne er en gene. Ikke mindst mountainbikes. Cykling er ikke tilladt på voldkronen. Museerne i Fredericia overvejer forbudsskilte. De nuværende skilte viser ikke tydeligt, at volden er forbeholdt gående og løbere. De hjemmelavede stier bliver til udvaskende regnvandsgrøfter.

Efter jul kunne kommunens folk se, at der måtte handles hurtigt, og i denne uge blev broen trukket i land og lagt på lager.