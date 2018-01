Hvem vil spille fodbold med os?

Sådan spørger ni friske piger fra Assens Fodbold Club sammen med deres træner René Gramm Jeppesen.

Fodboldpigerne glæder sig til at byde nye spillere velkomne på holdet, der er en sund blanding af øvede og lidt mindre øvede spillere, der alle er født i 2008 eller 2009.

Pigerne træner og giver den gas hver fredag fra klokken 17 til klokken 18 i Arena Assens - så man kan sagtens nå hjem og se X Factor bagefter...

René Gramm Jeppesen fortæller, at man altid er velkommen til at kigge et smut forbi træningen i Arena Assens, og hvis man ønsker at vide mere om pigefodboldholdet, tager René Gramm Jeppesen mobiltelefonen, når man taster 2223 8040.