Sø Søby: Der er to ting, som Claus Hestholm ønsker sig mere end noget andet:

Tørvejr tre uger i træk. Og at vandløbene i Assens Kommune bliver vedligeholdt, så de kan tage mere vand.

Claus Hestholm er nemlig landmand med 130 hektar mark, og som så mange af sine kolleger døjer han med alt for meget vand på markerne, fordi der i sidste halvdel af 2017 var meget mere regn end normalt.