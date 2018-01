Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mener ikke, det er dokumenteret, at letbanebyggeriet er den primære årsag til Fynbus' lave passagertal og økonomiske problemer. Han afviser, at Odense skal finde de penge, der kan redde de truede busruter rundt om på Fyn.

Rundt om i de fynske kommuner er der en udbredt opfattelse af, at det Odense Kommune som skal finde de nødvendige millioner af kroner for at redde de busruter til Assens, Faaborg, Nyborg og Kerteminde, som er truet af lave passagertal og deraf følgende dårlig økonomi.

Men det kommer ikke til at ske. Det fastslår Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel. For han vil ikke uden videre købe Fynbus' forklaring om, at det er letbanebyggeriet, der har udløst det voldsomme passagerfald og et behov for at finde besparelser på 12 millioner kroner, hvis enderne skal nå sammen på dette års budget. Han mener, at der mangler dokumentation for påstanden fra det fynske trafikselskab.

Peter Rahbæk Juel kan komme med flere forklaringer til, at passagertallet er gået lodret nedad. Han nævner blandt andet, at en øget velstand kan have fået flere til at investere i en bil. En anden mulighed er en problematisk introduktion af Rejsekortet, lyder det fra borgmesteren.

- Det kan også være, at Fynbus ikke har været god nok til markedsføring af busdriften. Og hvordan ser tallene i Fynbus ud i forhold til andre trafikselskaber. Jeg mangler at få en masse ting belyst, siger Peter Rahbæk Juel.

Set med borgmesterens øjne er det for dårligt, at den nuværende diskussion mellem kommunerne får lov at udspille sig på et - set med Peter Rahbæk Juels øjne - for uoplyst grundlag. Han placerer ansvaret hos Fynbus.