Debat: Et godt miljø kan ikke købes

Lokaldebat: Det er korrekt, når Torben Smith skriver, at der er ni pladser i Økonomiudvalget i Middelfart, hvor jeg har skrevet syv. Og hvad så? Min pointe er jo, at den enlige konservative har fået både en plads i Økonomiudvalget og en formandspost. Jeg kunne ikke komme i Økonomiudvalget. Og forresten heller ikke i Miljø- og Teknikudvalget.

Det er lidt pinligt at høre på udenomssnak. Sagen er jo den, at jeg ikke er ønsket i udvalget. Det var dog befriende, om man sagde tingene rent ud. Så tager Torben fat på problemet med det dårlige arbejdsmiljø, og det glæder jeg mig til at høre mere om. Stort set alle politikere siger, at der ikke er noget i vejen, men helt godt kan det ikke være, når man har afsat seks millioner kroner til at "udvikle det bedst tænkelige arbejdsmiljø for alle ansatte". Jeg er meget spændt på, hvad pengene skal bruges til. Efter min mening, som bygger på rigtig mange års erfaring som leder i erhvervslivet, kan man ikke købe et godt miljø. Det skal man selv skabe. Og det er topledelsens opgave. Hvem ellers? Jeg kan frygte for, at man også her vil benytte sig af konsulenter, men jeg håber, at jeg tager fejl.