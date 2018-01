Faaborg: Containerproducenten SJ Gruppen er i gang med en større udvidelse på firmaadressen Mørkebjergvej 1 i Faaborgs industrikvarter. Selskabet har købt en af naboejendommene op mod Hornelandevej og har efterfølgende revet nogle ældre bagbygninger ned for at få plads til at udvide. SJ Gruppen lige nu i fuld gang med at opføre en lagerhal på cirka 1000 kvadratmeter. Med udvidelsen kommer virksomheden til at råde over et samlet produktionsareal på cirka 4000 kvadratmeter.

- Udvidelsen skal egentlig ses i lyset af, at vi i gang med at investere i en stor svejserobot, så for at få plads til den er vi nødt til at skaffe os noget mere plads. Den nye hal er i første omgang primært tænkt som lager, fortæller direktør Thomas Nielsen.

Sidste år overtog 35-årige Thomas Nielsen ledelsen af virksomheden fra sin far Arne Christian Nielsen, der startede produktionen af containere helt tilbage i 1971. Arne Nielsen er stadig med på sidelinjen med en aktiepost, men ellers er det næste generation, der nu får lov til at regere. Og som mange andre virksomheder i Danmark mærker SJ Gruppen, at det i øjeblikket er opgangstider i dansk og international økonomi.

Virksomheden, der producerer containere i mange forskellige størrelser, har godt med ordrer på bogen, og det er blandt andet i det lys, investeringen i svejserobotten skal ses, fortæller Thomas Nielsen.

- Vi skubber en ordrepukkel foran os og har gjort det i nogen tid, så robotten skulle meget gerne sikre, at vi kan levere lidt hurtigere, end vi er i stand til i øjeblikket, siger han.

Svejserobotten, der er en investering på 2,5 mio. kroner, vil blive leveret til februar.

SJ Gruppen har i øjeblikket 18 ansatte, og svejserobotten kommer ikke gøre nogle af dem overflødige, understreger Thomas Nielsen.

- Nej, tværtimod kunne vi godt bruge et par svejsere/smede mere, men det er der jo mange, der kan i øjeblikket, siger han.

SJ Gruppen producerer primært til det danske marked men har også kunder på Island, Færøerne og i Grønland. 600-800 enheder bliver der produceret årligt.

- Men det sker da også, at vi sender en container til Tyskland, fortæller Thomas Nielsen.