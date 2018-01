Intet tyder på, at udflytning af statslige arbejdspladser giver ret meget mere udvikling end de specifikke jobs, mener ekspert i landdistrikter.

Regeringens udflytning I efteråret 2015 tog den daværende Venstre-regering initiativ til at flytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser ud i landet fra Hovedstaden, hvilket var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark. Onsdag tog den nuværende Venstre-ledede regering næste store skridt og flyttede godt 4.000 arbejdspladser ud af København. Regeringen vil samtidig etablere 500-1.000 uddannelsespladser uden for København.

- Glem det! Nogle af de nye arbejdspladser i Odense besættes måske af mennesker, der har bopæl i Ringe eller Kerteminde, og det er jo fint. Men den der idé med, at så giver det en hel masse ekstra arbejdspladser som spinoff , det tror jeg ikke på, siger hun.

Hun anerkender, at det giver de heldige provinskommuner en række nye arbejdspladser, men der er ikke noget belæg for at sige, at det skaber yderligere arbejdspladser eller smitter af på de omkringliggende kommuner:

Regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser får ikke den store effekt, hvis man spørger en ekspert på området - Anne-Mette Hjalager, nu professor på institut for Entreprenørskab og relationsledelse og tidligere leder af Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Tværtimod mener Anne-Mette Hjalager, at politikerne har glemt at undersøge, hvad der skete efter den første udflytningsbølge, og hun mener faktisk, at der er tale om ren symbolpolitik.

- Jeg havde håbet, at det ville blive brugt som motor for en masse vækstinitiativer, men jeg har ikke set, at det har ført til nye relationer med lokale virksomheder eller andre strategiske og samfundsudviklende aktiviteter, siger hun.

Odense blev sammen med andre store byer i landet den store vinder, når det gælder antallet af nye arbejdspladser, og det mener Anne-Mette Hjalager, er et paradoks, fordi de store byer i forvejen "koger som en trykkoger." Hvis dette her handler om at sætte gang i udviklingssvage egne, så er der noget, som regeringen har misforstået.

Fyn fik i alt 711 nye arbejdspladser - heraf 465 i Odense. De fleste af dem kommer, når Miljøstyrelsen flytter 440 arbejdspladser fra Østerbro i København til Odense.