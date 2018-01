Da præsident Trump skulle indsættes, var der ingen, der ville spille for ham, så jeg blev udvalgt til at skrive en sang. Jeg brugte 2-3-4-5 timer på at skrive og indspille den. Den blev vist 30-35.000 gange på Radio 24syvs hjemmeside, og de ryster stadig på hovedet af den og rakker mig ned Simon Von Konoy, dansktopmusiker- og sanger

- I stedet for at tage på stadion, kravler vi nu hjem i stuen, hvor vi drikker øl, og hvor alt andet er ligegyldigt, for nu er der fodbold. Det er den den stereotype, blegfede danskers univers, beskriver Lars Kirkegaard med et glimt i øjet stemningen i sangen.

De har indspillet al lyd selv, en fælles ven spiller guitar, og Lars Kirkegaards kone synger kor. Ingen af dem lægger skjul på, at VM-sangen er ikke er stor sangkunst. Det er heller ikke meningen, for det er en "skråle med-sang" med slet skjulte drillerier til VM-landet Ruslands præsident, Vladimir Putin.

VM i Rusland Rusland er vært for sommerens verdensmesterskab i herrefodbold.Danmark har for første gang siden 2010 kvalificeret sig til en plads til VM. Danmark er i gruppe med Frankrig, Australien og Peru.

Det er ikke første gang, Simon Von Konoy skriver en sang på Radio 24syvs opfordring, for radiofolkene faldt eftersigende for ham, da han medvirkede i et interview i et kanalens programmer.

- Da præsident Trump skulle indsættes, var der ingen, der ville spille for ham, så jeg blev udvalgt til at skrive en sang. Jeg brugte 2-3-4-5 timer på at skrive og indspille den. Den blev vist 30-35.000 gange på Radio 24syvs hjemmeside, og de ryster stadig på hovedet af den og rakker mig ned, griner 67-årige Simon Von Konoy, der sjældent siger nej, når han får en udfordring. Han er oprindeligt uddannet typograf og står bag flere, nu hedengangne, magasiner og aviser, deriblandt Lokalavisen Midtfyn. Han har spillet musik hele sit liv, også professionelt og har indspillet et hav af plader. I 2015 deltog han i dansktopmusikkens svar på X Faktor, Dansktop Talent, på tv-kanalen DK4.

Hverken Kirkegaard eller Konoy går der mindste op i fodbold, men de overvejer da begge at se en kamp, hvis landsholdet når langt.

- Sangen er faktisk lavet af fire, der slet ikke interesserer sig for fodbold. Men vi har en idé om, hvordan stemningen er. Man kan ikke lade være med at blive revet med, og det er den stemning, vi vil fange, siger Lars Kirkegaard.

Om Simon Von Konoys sang bliver den officielle VM-sang, når herrelandsholdet rejser til Rusland, er nok tvivlsomt. Selv spår de, at det bliver en af de mere kendte, danske musikere, der får opgaven.

- Jeg tror ikke, det bliver den udvalgte sang, der kommer nok 100 andre. Men måske har den en chance? Hvad ville Richard Møller (Nielsen, tidligere landstræner, red.) have valgt af sang?, spørger Simon Von Konoy.

Han er derfor ved at finde ud af, hvad sangen så kan bruges til.

- Men den skal med på den plade, jeg er i gang med at lave. VM-sangen bliver bonus-track, slår Simon Von Konoy fast.