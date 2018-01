Svendborg er en stor turismedestination, og i det lys er det helt naturligt, at Svendborg får en serviceøkonomuddannelse, mener direktør på Hotel Christiansminde.

Svendborg: Det er helt naturligt, at Svendborg skal have en serviceøkonomuddannelse, mener direktør på Hotel Christiansminde, Holger Brodersen, i lyset af at Svendborg i hans optik er en stor turistdestination, der vækster. Og det var netop, hvad Svendborg fik - en serviceøkonomuddannelse - i forbindelse med regeringens plan "Bedre Balance II", hvor både statslige job og uddannelsessteder i går officielt blev spredt ud i Danmark. - Med en uddannelsesstation hernede, vil vi formentlig få flere lokale på uddannelsen, og med den voksende turisme, der er i Svendborg og omegn og den vækst, der ligger i overnatning og restaurationsbranchen vil det da være fedt, at vi har vores eget uddannelsessted, lyder det fra Holger Brodersen. Han fortæller, at Hotel Christiansminde i forvejen har mange praktikanter fra serviceøkonomuddannelsen, der her på Fyn i øjeblikket ligger i Odense i regi af Erhvervsakademiet Lillebælt.

Bedre rekruttering

Holger Brodersen er ikke i tvivl om, at det er en fordel, at regeringen nu har besluttet, at Svendborg skal have en afdeling af uddannelsen, der i øjeblikket ligger i Odense - ikke mindst vil det styrke rekrutteringen til hoteller og restaurationer i det sydfynske, mener han. - Vi ved jo generelt, at i det øjeblik, man uddanner sig et bestemt sted, så er det ofte, man får et tættere forhold til det erhvervsliv, der ligger lige i området, og det gør sig også gældende for serviceøkonomer. Så jeg tror, at vi får nemmere ved at rekruttere medarbejdere. Og der vil måske også være nogen, der har bopæl hernede, der måske vil kunne tage et studiejob hos os, mens de er under uddannelse, siger han.

Godt begyndt

Han er ikke bange for at sætte to streger under glæden ved udsigten den nye uddannelse, der efter planen skal optage de første elever allerede til sommer. I første omgang vil elever dog kun kunne tage halvdelen af det teoretiske forløb i Svendborg, og planen er, at man til sommer satser på at kunne optage 15 til 20 elever. Og det er tilstrækkeligt i første omgang, mener Holger Brodersen. - Det er en begyndelse, og alt skal jo starte et sted, siger han og forestiller sig, at uddannelsen over årene nok skal vokse til. Han vil i hvert fald gøre sit til, at uddannelsen hurtigst muligt bliver flyvefærdig. - Ja, vi vil i hvert fald gerne bakke op omkring det her på Christiansminde Hotel, og vi tager gerne en praktikant mere, end vi ellers plejer, for at sikre at den uddannelsesstation udvikler sig til mere og vokser, lover han.

Populære økonomer