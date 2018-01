Den 70-årige rocklegende Iggy Pop har fået femstjernede anmeldelser for sine seneste optrædener i Danmark. Nu bliver det Tinderbox' tur til at lægge scene til den energiske excentriker.

Torsdag aften var juleferien forbi for Tinderbox, der meldte årets første navn ud til sommerens festival. Det er ifølge festivalen intet mindre end en vaskeægte musiklegende.

- Iggy Pop har udsendt plader siden 1968 og har enten som solist eller sammen med bandet The Stooges stået bag klassikere som "I Wanna Be Your Dog", "Search & Destroy", "Raw Power", "Nightclubbing", "The Passenger", "Lust for Life" og "Real Wild Child". Senest har han allieret sig med yngre kræfter fra Arctic Monkeys og Queens of the Stone Age på det kritikerroste og Grammy-nominerede album "Post Pop Depression", der viste, at den 70-årige sanger fortsat er i absolut topform, siger festivalens pressechef John Fogde.

Iggy Pop er medlem af "Rock 'n' Roll Hall of Fame" sammen med bandet The Stooges, som i slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne havde stor indflydelse på udviklingen af punkrock, heavy metal og post-punk. The Stooges blev kendte for deres live-optrædener, hvor Iggy sprang ud fra scenen og opfandt stage diving, smurte sit bryst ind i råt kød eller peanutbutter, og skar i sig selv med knuste flasker.

Han har indspillet også banebrydende plader med David Bowie, som han boede sammen med i 1970'erne i Berlin. Bowie opmuntrede Iggy til at udforske andre genrer end musik og gav ham selvtillid ved at tage ham med til møder med kendte og forklare, hvordan man omgås dem.

- Bowie lærte mig meget om verden omkring mig, har Iggy Pop udtalt.

Og så har James Newell Osterberg, Jr., som han er døbt, sjovt nok danske aner, hvilket man læse om i Jan Poulsens biografi "Iggy Pop", som udkom i 2017.